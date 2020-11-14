خبير قانوني يكشف عن مخطط “خبيث” لابعاد سرمد عبد الاله عن الاولمبية

2020/11/14 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف الخبير القانوني نزار احمد، ان هناك مخطط “خبيث” لابعاد سرمد عبد الاله عن رئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقال احمد لـ /المعلومة/ إن “المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية سرمد عبد الاله، حصل على قرار براءة من قبل لجنة اخلاق الاتحاد الدولي للسباحة وانا ترافعت عنه بهذه القضية”.

واوضح بالقول، “هناك مخطط خبيث يقوده رعد حمودي وحسين المسلم لابعاد سرمد عبد الله عن انتخابات الاولمبية بطرق غير قانونية وخبيثة”.

يذكر ان الانتخابات الاولمبية ستقام مساء اليوم.



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