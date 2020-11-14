2020/11/14 | 16:44 - المصدر: عين العراق

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منع وسائل الاعلام من دخول قاعة انتخابات الاولمبية

منعت الهيئة المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، دخول وسائل الاعلام الى قاعة الانتخابات.

وقال مصدر إن الهيئة المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية، منعتنا من الدخول الى قاعة الانتخابات.

واوضح أن المشرفين ابلوغنا بأن منع الدخول ياتي بحسب طلب من اللجنة القضائية للانتخابات كونها تنظر في الامور القضائية للمرشحين.

يذكر ان الانتخابات ستنطلق بعد قليل في فندق شيراتون بالعاصمة بغداد.

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