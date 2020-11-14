ريواز فائق: السليمانية معطاءة للمسير السياسي والادبي

2020/11/14 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الدكتور ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان برقية بمناسبة الذكرى الـ 236 على تأسيس مدينة السليمانية.

وجاء في البرقية: تمر اليوم الذكرى الـ 236 على تأسيس مدينة السليمانية، هذه المدينة الجميلة والمختلفة، التي تأسست على يد ابراهيم باشا بابان في الـ 14 من تشرين الثاني 1784.

ان السليمانية ومنذ تأسيسها هي المؤسسة والمعطاءة للمسير السياسي والادبي، وعلى رأس قافلة النجاح والتجديد للمجتمع الكوردستاني، والمحرك للثورة والانتفاضة والحركات السياسية وصاحبة لقب مدينة التضحية والفداء، ولها مؤشرات المدينة الحية والتي وعلى مر العصور كانت خلية للصمود والتصدي للمحتل وداينمو للكوراديتي الحقة والتطور.

في هذا اليوم، السليمانية هي عاصمة ثقافة اقليم كوردستان وان رونق التطور ومحبة الحياة وفكر التسامح والتعايش، تترسخ فيها أكثر من اي وقت مضى وتخبرنا ان الصعاب والتناقض، والمشاكل والعقبات، الا ان مصابيح السليمانية لبناء اسس مستقبل اكثر تطورا وبريقا واهمية هي الأمل والاستمرار لاظهار الايام الجديدة.

في هذا اليوم، سلام على السليمانية، مدينة الثقافة والجمال، نتمنى ان تكون عامرة ومنيرة ومحفوظة وان تبقى شامخة بأهلها.

PUKmedia ترجمة‌

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