صور.. تبديل علم كوردستان في خانقين

2020/11/14 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام قسم الاعلام في مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، بتبديل علم كوردستان، في المدينة.

تبديل العلم جاء بحي آزادي في خانقين، بعد تضرر العلم السابق لتردي الطقس والامطار.

PUKmedia خاص

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