2020/11/14 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت صحيفة الاندبندنت أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواجه عقبات وتحديات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية نتيجة التداعيات الأمنية والفساد واحتكار جهات سياسية للنشاط الاقتصادي في العراق.

و ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن سيطرة جهات حزبية موالية لإيران على النشاط الاستيرادي للبلاد يعد المعرقل الرئيس لنشوء الاستثمارات الأجنبية ويقضي على القطاعات الاقتصادية الفاعلة للبلاد، مشيرا إلى أن الجماعات الموالية لإيران تقود حملة تهديدات للقضاء على التفاهمات بين بغداد والرياض وتمنع الاستثمارات السعودية التي ستوفر نحو مليون وظيفة للعراقيين وأكثر من خمسة وعشرين مليار دولار لخزينة الدولة وبالتالي فأن هذه الجماعات تعمل كمصدات آمان للحفاظ على مصالح طهران في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاندبندنت: الجماعات المسلحة الموالية لإيران تعيق استقطاب الاستثمارات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاندبندنت: الجماعات المسلحة الموالية لإيران تعيق استقطاب الاستثمارات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).