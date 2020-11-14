مانشستر سيتي يغري ميسي بعرضين مثيرين

2020/11/14 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

كشفت وسائل إعلام، أن مانشستر سيتي يضع خطته لإقناع ميسي بالانتقال له بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ويبدو أن مانشستر سيتي يتعامل بجدية مع أمر التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، وينتظر انتخاب رئيس جديد للنادي لمعرفة مصير مستقبله.

وطالب ميسي بالرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض، وقرر في نهاية الأمر الاستمرار في صفوف برشلونة تجنبا لنزاع قانوني مع النادي قبل موسمه الأخير معه.

وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع برشلونة عام 2021 وينتظر معرفة من سيترأس النادي بعد الانتخابات المقبلة، وحينها سيقيم المشروع المستقبلي للنادي حتى يقرر مصيره".

ويبدو أن "سيتي النادي الوحيد الذي أبدى أكبر قدر من الاهتمام باللاعب حتى الآن، حيث يريد النادي الإنجليزي أن يعرض عليه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاحقا، بمجرد انتهاء فترة وجوده في مانشستر، للاستمرار في الفريق الذي تمتلكه مجموعة “سيتي جروب“ في نيويورك المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين".

وعاد خيار مانشستر سيتي إلى الساحة بعد أيام من نفي والد ليو، خورخي ميسي، المعلومات التي ربطت بين قائد برشلونة وباريس سان جيرمان".

وأكد مدير عمليات كرة القدم في مانشستر سيتي عمر برادة، ، في تصريحات سابقة أنهم بالفعل يمتلكون الموارد المالية للتعاقد مع ميسي العام المقبل، مشددا: ”علينا أن نكون مستعدين لكل موقف ممكن لأنه يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء ولكن في نفس الوقت أعتقد أن لدينا القوة المالية والنظامية للقيام بمثل هذا الاستثمار عند الحاجة".

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