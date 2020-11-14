الصين تعلن اكتشاف فيروس كورونا على عبوات أغذية قادمة من السعودية

2020/11/14 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت لجنة الصحة إن الروبيان الذي اشترته شركة "زانيانغ غوليان"، قد دخل البلاد في الفترة في 21 أكتوبر، ووصل لانتشو في 8 نوفمبر.

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