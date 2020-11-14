2020/11/14 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. سكان “قره باغ” يحرقون منازلهم قبل تسليمها لأذربيجان والفرار إلى أرمينيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. سكان “قره باغ” يحرقون منازلهم قبل تسليمها لأذربيجان والفرار إلى أرمينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).