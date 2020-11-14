2020/11/14 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى باريس حيث من المقرر أن يلتقي الإثنين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وكتب بومبيو في تدوينة، "سعيد لوجودي في فرنسا، أقدم صديق وحليف للولايات المتحدة".

وأضاف "شراكتنا مبنية على قيم مشتركة، هي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون".

ويشمل جدول أعمال الوزير الذي ترافقه زوجته سوزان بومبيو المشاركة بمناسبات لتكريم ضحايا هجمات باريس ونيس، ولقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقال الجانب الفرنسي إنه تمت الموافقة على استقبال بومبيو بناء على طلبه و"بشفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن".

وكان ماكرون من بين أوائل قادة العالم الذين سارعوا إلى تهنئة الديمقراطي جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ثم تحدث معه عبر الهاتف، وذلك على الرغم من أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يقر بعد بنتئج الانتخابات.

كما رفض بومبيو قبل انطلاق جولته التي تشمل دولا في أوروبا والشرق الأوسط والتي كانت باريس محطتها الأولى الاعتراف بفوز بايدن.

وقال الثلاثاء الماضي "سيكون هناك انتقال سلس نحو إدارة ثانية لترامب".

وبعد فرنسا يزور بومبيو تركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات وقطر والسعودية.

ومن المقرر أن يذهب بومبيو لزيارة مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وهي أماكن تجنبها وزراء الخارجية السابقون، ولاقت إدانة من القيادة الفلسطينية.

الحرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برفقة زوجته.. بومبيو يصل باريس ويغرد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برفقة زوجته.. بومبيو يصل باريس ويغرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).