2020/11/14 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اعترف الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، بوجود فضائيين في اعداد موظفيه، مبينا ان حكومة الاقليم تتجه لعقد اتفاق جديد مع الحكومة المركزية حول موازنة 2021.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي ديار برواري ل/المعلومة/ ان “هناك موظفين فضائيين في حكومة الاقليم ولا يخفى الامر على غرار الحكومة المركزية التي يوجد فيها موظفين فضائيين”.

واضاف ان “هناك تنسيق يجري بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم مع المصارف لكشف الفضائيين في عموم العراق”، لافتا الى ان “التحرك يجري لعقد اتفاق شامل اخر حول موازنة 2021 برؤية اصلاحية كاملة للاقتصاد العراقي”.

واوضح برواري ان “نقاط التفاهم ستكون حاضرة في موازنة 2021 للتخلص من كافة الاشكالات التي تحصل كل عام باتفاق شامل مبني على الشفافية والبيانات الصحيحة”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي يعترف بوجود فضائيين بأعداد موظفي الاقليم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي يعترف بوجود فضائيين بأعداد موظفي الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).