القبض على عصابة لسرقة المواشي بالعمارة (صورة)

2020/11/14 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، السبت،

عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة

المواشي.

وقال قائد الشرطة العميد عبد الخضر

جاسم الساعدي، في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، ان "فريق مختص من قسم

إجر

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