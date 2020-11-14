لغياب الشفافية.. التغيير تعلن مقاطعة اجتماع رئاسات الاقليم

2020/11/14 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قررت كتلة التغيير الكردستانية، اليوم السبت، اعلان مقاطعتها اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان الذي سيعقد يوم غد الاحد.

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