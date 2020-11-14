متنبئ جوي لـ{الفرات نيوز} امطار بهذا الموعد وانخفاض بالحرارة

2020/11/14 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، ان "العراق سيشهد موجة ثانية من الامطار بهذا الموعد.

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