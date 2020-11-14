نائب عن الفتح: كردستان مدينة لبغداد بأموال ضخمة.. محافظات الجنوب أولى بأموال نفطها المُصدر

2020/11/14 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث النائب عن تحالف الفتح، عبد الامير المياحي، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تخص جلسة التصويت على قانون سد العجز المالي (الاقتراض)، داعياً اقليم كردستان الى تسديد الديون الضخمة التي بذمته للحكومة.وقال المياحي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم) ، ان "الكتل السياسية خصصت 20 ساعة من جلسة اقرار قانون الاقتراض، للنقاش مع الجانب الكردي، بخصوص التصويت على القانون دون التوصل إلى حلول".واضاف ان "المحافظات التي تصدر النفط لها الحق في ان يتم تخصيص مبالغ مالية لها، لا ان تذهب الى كردستان"، مشيرا الى ان "الكرد لم يراعوا احقية المحافظات الاخرى بالمبالغ المالية".واشار الى ان "المحافظات الجنوبية تضج بالتظاهرات وحرق المؤسسات بينما هناك استقرار واضح في كردستان"، مبينا ان "على حكومة الاقليم تسديد المبالغ المالية الضخمة التي بذمتها بدل ان تطالب بالاموال من الحكومة الاتحادية".

و قالت رئيسة برلمان إقليم كردستان، ريواز فائق، اليوم السبت، إن البرلمان سيعقد جلسة لمناقشة مسألة الرواتب في الاقليم ومسألة إيقاف تمويلها من قبل مجلس النواب الاتحادي، وان هذا الموضوع بحاجة الى التقييم والدراسة.وذكرت فائق في حديثها للصحفيين، أنه، "يتعين على الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان ان تجلس للتباحث حول قانون العجز المالي، وايجاد الحلول"، مضيفة "أنا ارى من الافضل ان يتم التعامل مع الامر الواقع، وان يتم اتخاذ الامر الذي يصب في مصلحة اقليم كردستان".وتابعت، أن "مجلس النواب العراقي تعامل مع القانون وفق مبدأ الاكثرية والاقلية ولم يراعِ رغبة مكون عراقي مهم واساسي وهم الكرد ولكنه أصبح قانونا وينبغي التعامل معه".واستبعدت رئيسة برلمان كردستان، عقد جلسة في الوقت الراهن لإصابة حوالي 30 – 35 برلمانيا بفيروس كورونا، مشيرة الى ان الجلسة الاخيرة للبرلمان شهدت زيادة بعدد الاصابات، وبعد مرور 15 يوما عليها سيتم استئناف الجلسات، مبينة أن، الرئاسات الثلاث في الاقليم دعت الى عقد الاجتماع يوم غد الاحد، وان رئاسة البرلمان ستحضره".ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس الماضي، رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان.

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