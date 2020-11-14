انتخاب هيئة إدارية جديدة لفرع جمعية التصوير في واسط

2020/11/14 | 17:13 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ عقدت الجمعية العراقية للتصوير فرع واسط مؤتمرا انتخابيا بحضور ممثل المركز العام للجمعية كريم الربيعي لانتخاب هيئة إدارية جديدة لفرع الجمعية في المحافظة .وقال رئيس الفرع شهيد المياحي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" ان الانتخابات اسفرت عنفوز المصور سيف علي كاظم برئاسة الفرع وكرار مؤيد جعفر بمنصب امين السر "./انتهى

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