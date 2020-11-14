سعدون: هدف زيارتي لطهران الاطلاع على التطور العلمي والتقني الايراني

2020/11/14 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد سعدون" في زيارة رسمية لطهران والتي جاءت بدعوة رسمية من نظيره العميد امير حاتمي ليلتقى خلالها بعدد من الشخصيات الايراني...

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