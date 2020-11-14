لماذا ترفض أن يغتصب أو يختطف المنتقب طفلك؟ - محمد عبد المجيد

2020/11/14 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد أظن أنني قضيت ثلاثين عاما أناهض الاستغماية الجنسية التي فتحتْ الباب على آلاف الكوارث والفواجع في اغتصاب الطفل والخيانة الزوجية وتفجير كمائن لابنائنا الجنود وقتل رجال أمن وتهريب المخدرات والسلاح؛ وتلقيت آلافا من الشتائم والسِباب واللعنات، وأكثرها من مسلمين مصريين، لا يمانعون أن يتقدم منتقب( في زي امرأة منتقبة)، ويختطف ابنا لهم أو طفلا جارا، أو يتسلل إلى جارته، أو يهرّب قنابل، ومتفجرات وأسلحة وحشيشا ......





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