اعتصام الكامور: استنتاجات مختصرة - بشير الحامدي

2020/11/14 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي لعل من أبرز التجارب التي عرفتها بلادنا في العشر سنوات الماضية هي تجربة الاعتصامات بدءا باعتصامي القصبة 1 و2 واعتصام باردو الشهير الذي جاء بحكومة مهدي جمعة سنة 2014 ثم بحكومة الحبيب الصيد وبالباجي قايد لسبسي لرئاسة الجمهورية عقب انتخابات ذلك العام.مرورا ببعض الاعتصامات الأخرى التي نظمت في الجهات وصولا لاعتصام الكامور الذي انتهي قبل أيام إلى تحقيق اتفاق مع حكومة هشام المشيشي.لسنا هنا بصدد تقييم ......





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