الشيوعية والقومية نقيضان لا يلتقيان - شه مال عادل سليم

2020/11/14 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم يدعون الشيوعية والشيوعية منهم براء : وجه القيادي في الشيوعي الكوردستاني ، المدعو (شيخ صديق )، في تغريدة نقلها موقع "ويستكة نيوز "،يوم الخميس المصاف 12 / 11 / 2020 , وجه نقده للعرب بعد تمريرمشروع قانون تمويل العجز المالي فيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان من قبل مجلس النواب العراقي .وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار عراقي، على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

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