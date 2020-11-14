2020/11/14 | 17:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القاء القبض على عنصرين من عصابات "داعش" الإرهابية في نينوى.

وذكرت الوكالة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود تمكنت مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة،ومن خلال تعاون المواطنين القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية وهم كل من الداعشي ( م ح ع م ) والداعشي ( ا ج م خ ) واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة )خلال فترة سيطرتها على مدينة الموصل.

واضافت انه تم القبض على المجرمين في ناحية ( زمار ) شمال غرب مدينة الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عنصرين من "داعش" في زمار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عنصرين من "داعش" في زمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).