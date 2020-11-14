سرمد عبد الاله رئيسا للجنة الاولمبية

2020/11/14 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز سرمد عبد الاله برئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بعد ان حصل على 19 صوت مقابل 16 للمرشح الثاني رعد حمودي في الانتخابات التي جرت قبل قليل في بغداد.

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