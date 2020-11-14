الوطني الكردستاني: لن تصبح السليمانية ضحية للصراعات ورهينة عدم الاستقرار السياسي

2020/11/14 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني يوم السبت، بياناً بمناسبة الذكرى الـ 236 لتأسيس مدينة السليمانية، معلنة عدم السماح بجعل المدينة ضحية للصراعات ورهينة عدم الاستقرار السياسي.

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