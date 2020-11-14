امانة مجلس الوزراء: صرف راتب شهرين متتاليين مرتبط بدائرة الموظف

2020/11/14 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، ان صرف راتب شهرين متتاليين مرتبط بدائرة الموظف.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزارة المالية ستبدأ بعملية إطلاق رواتب الموظفين ابتداءً من يوم غدا”.

واوضحت، ان “صرف راتب شهرين متتاليين مرتبط بدائرة الموظف”.

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