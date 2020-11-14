الجبهة العراقية والنصر يؤكدان ضرورة الإصلاح والتغيير في المؤسسة التشريعية

2020/11/14 | 17:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت الجبهة العراقية، وائتلاف النصر، اليوم السبت، ضرورة الإصلاح والتغيير في المؤسسة التشريعية، فيما شدد الجانبان على ضرورة السعي لكسب تأييد جميع القوى السياسية لإحداث التغيير المنشود ، والمضي قدما في مسيرة الإصلاح.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،، انه “استقبل أسامة عبد العزيز النجيفي، ظهر اليوم، حيدر العبادي رئيس …

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