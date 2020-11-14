خلال استقباله بلاسخارت.. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة

2020/11/14 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.



ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة، ومواصلة الحرب على الإرهاب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "صالح استقبل بلاسخارت وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب".

وشدد اللقاء أيضاً على "أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين، ومواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا داعش التي تسعى لتعكير الأمن والاستقرار في عدد من المناطق"، وفقا للبيان.

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