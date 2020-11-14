إستبعاد رئيس اتحاد المصارعة من قاعة انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية

2020/11/14 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر من داخل قاعة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية اليوم السبت ( 14 تشرين الثاني 2020) عن استبعاد عضو الهيأة العامة رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم من قاعة انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية والجارية بفندق الشيراتون.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن:"إبعاد عضو الهيأة العامة رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم جاء وذلك بسبب قيد جنائي وصل الى اللجنة التحضيرية للانتخابات قررت بعدها عملية الابعاد".

وكانت اللجنة التحضيرية للانتخابات قد ابعدت ايضا عضوة الهيأة العامة رند سعد بسبب تناول المنشطات.

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