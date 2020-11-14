سرمد عبد الإله يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية

2020/11/14 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / فاز سرمد عبد الإله برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، خلال الانتخابات التي جرت مساء اليوم ، .وشهدت الانتخابات انتخاب إياد نجف نائبا أول لرئيس اللجنة وسلام عواد نائبا ثانيا وصباح الكناني نائبا ثالثا./انتهى

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