2020/11/14 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر العشرات من الكوادر التربوية في ميسان ، امام نقابة المعلمين وسط العمارة ،للمطالبة بحقوقهم .وقال التربوي قاسم الازيرجاوي ل/نينا/ ان هذه التظاهرة جاءت للمطالبة بتوزيع الرواتب للموظفين وعدم تأخيرها ، داعياً، مديرية التربية للاسراع بأصدار اوامر الترفيعات والعلاوات لموظفيها اسوة بالمحافظات الاخرى .وفي ذات السياق " طالب المتظاهرون ، باقالة رئيس وأعضاء فرع نقابة المعلمين كونهم جاؤا بمخالفة لقانون 48 لسنة 2017 على حد قولهم .يذكر ان هذه التظاهرة هي الثانية التي تخرج فيها الكوادر التربوية ضد نقابتها في محافظة ميسان./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من الكوادر التربوية في ميسان تتظاهر للمطالبة بحقوقها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من الكوادر التربوية في ميسان تتظاهر للمطالبة بحقوقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).