أمطار ابتداء من الليلة في هذه المناطق

2020/11/14 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

توقع المتبئ الجوي صادق عطية، السبت، اقتراب موجة مطرية في مناطق متفرقة من البلاد الأسبوع الجاري.

وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن “اجواء غير مستقرة خلال الاسبوع الحالي حسب التوقعات تبدأ بمنخفض جوي وحالة عدم استقرار (ضعيفة) نسبيا لاتشمل كافة المدن، تبدأ اعتبارا من هذه الليلة في اقصى غرب العراق من جهة القائم ، ثم يبدآ هطول الامطار في مناطق الحدود مع السعودية( مناطق بادية السماوة جهة السلمان).”

وأضاف، أنه “خلال ساعات ما بعد ظهر الاحد او المساء تندفع الامطار الخفيفة نحو ذي قار ثم البصرة مساءً وجنوب ميسان ليلا وتنتهي فجر الاثنين ( مع استمرار فرص الامطار في مناطق من مدينة البصرة)”.

وأشار الى أنه “خلال ساعات ليل الاحد تندفع موجة من الامطار المتوسطة نحو مناطق غرب الانبار وغرب نينوى من جهة تلعفر ثم تشمل عموم مناطق نينوى ثم تندفع مع بعض الغزارة صباح الاثنين نحو كركوك واربيل ودهوك وربما تشمل السليمانية مساء الاثنين”.

ونبه الى أن “الامطار تستمر في دهوك والسليمانية يوم الثلاثاء ايضا وتكون خفيفة الشدة”.، لافتا الى أن “الامطار في بعض مناطق شمال البلاد تأخذ طابع الديم ( الاستمرارية ) والبرق قليل”.



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