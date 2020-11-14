الإيزيديون ينصبون أبا روحيا جديدا لهم خلفا للراحل بابا شيخ

2020/11/14 | 17:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر المجلس الروحاني الإيزيدي في العراق، السبت، تنصيب الشيخ علي إلياس أبا روحيا للإيزديين خليفة لبابا شيخ، الذي توفي الشهر الماضي.

وضم الاجتماع الذي عقد اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، 250 رئيس عشيرة إيزيدية، وأمير الكورد الإزيديين، وبعد تبادل الحوار بين الأطراف المجتمعة، تقرر تنصيب الشيخ علي إلياس الأب الروحي الجديد للإزيديين.

يشار إلى ان الشيخ علي إلياس، من مواليد مدينة شيخان بشمال العراق 1979، وكان والده أبا روحيا للإيزيديين مدة 18 سنة، بين 1978 حتى العام 1995.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الشيخ إلياس ضمن مراسم خاصة، في معبد لالش، يوم الأربعاء المقبل.

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