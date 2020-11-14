صالح وبلاسخارت يؤكدان على أهمية ترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون

2020/11/14 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب”.

واكد اللقاء، بحسب البيان، على “أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين، ومواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا داعش التي تسعى لتعكير الأمن والاستقرار في عدد من المناطق”.

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