صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة

2020/11/14 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة، ومواصلة الحرب على الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت"، مبيناً أن "اللقاء جرى خلاله التأكيد على ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شدد أيضاً على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين، ومواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا داعش التي تسعى لتعكير الأمن والاستقرار في عدد من المناطق".

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