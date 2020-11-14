3 أسباب تجعل إيران

2020/11/14 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويأتي الانتصار الأذربيجاني في وقت تتنامى فيه مشاعر انفصال واستقلال الآذريين في شمال إيران، ورغم أن ذلك لم يترجم حتى الآن في أرض الواقع، فهذا يجعل القيادة الإيرانية في حالة توتر.

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