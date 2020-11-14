صالح يبحث مع بلاسخارت ملف الانتخابات: لا لسطوة السلاح والتزوير

2020/11/14 | 18:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ضرورة توفير متطلبات الانتخابات "النزيهة" في العراق، ومواصلة الحرب على الإرهاب، وذلك خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 تشرين الثاني 2020)، أنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب".

وشدد اللقاء بحسب البيان، "على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين، ومواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا داعش التي تسعى لتعكير الأمن والاستقرار في عدد من المناطق".

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