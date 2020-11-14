سرمد عبد الاله يفوز برئاسة اللجنة الاولمبية العراقية

2020/11/14 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.

نجح رئيس الاتحاد العراقي السابق للسباحة سرمد عبد الاله، بالفوز بمنصب الرئيس التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقال مراسل /المعلومة/ إن سرمد عبد الإله فاز برئاسة المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

واضاف ان عبد الاله استطاع ان يكسر احتكار رعد حمودي لرئاسة اللجنة، حيث حصد 19 صوتاً، فيما حصد حمودي 16 صوتاً.

يذكر ان الانتخابات اقيمت على فندق شيراتون في بغداد.



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