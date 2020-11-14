المنافذ الحدودية تتمكن من ضبط أجهزة ومعدات لم يصرح عنها بغية تهريبها

2020/11/14 | 18:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على أجهزة ومعدات ومكائن لم يصرح عنها لغرض تهريبها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ خلافا للضوابط والتعليمات.

تم ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحاوية تحتوي على (31 بكج) مختلف الأحجام لأجهزة ومكائن وطابعة وأجهزة كاشف غاز المركب وأجهزة كهربائية مختلفة الأحجام غير مصرح عنها لغرض تهريبها والمنجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي وموظف التدقيق التابعين لمركز كمرك ام قصر الشمالي.

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه المقصرين من لجنة الكشف والتدقيق المنجرين للمعاملة خارج الضوابط إلى قاضي محكمة تحقيق ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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