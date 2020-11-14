القبض على عصابة لسرقة المواشي بالعمارة

2020/11/14 | 18:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ، السبت ، عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة المواشي.

وقال قائد الشرطة العميد “عبد الخضر جاسم الساعدي” بان فريق مختص من قسم إجرام حطين قام بمتابعة عصابة متخصصة بسرقة المواشي حيث تم نصب كمين محكم لهم وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم سرقة مجموعة من المواشي في منطقة العوفية بالعمارة .

وتابع ” الساعدي ” بان الفريق عثر بحوزة السراق على مقص حديدي كبير لفك القضبان فضلاً عن سلاح ناري نوع كلاشينكوف، مبينا، بان أعضاء العصابة إعترفوا بتنفيذ ٢٠ عملية سرقة في مناطق متفرقة من المحافظة .

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