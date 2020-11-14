كتاب 'السليمانية وارضها' بين أيدي القراء

2020/11/14 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم السبت، وفي ذكرى تأسيس مدينة السليمانية، مراسيم خاصة لتعريف وتوزيع كتاب "السليمانية وارضها" وذلك على ارض المتحف الوطني (الامن الاحمر) في مدينة السليمانية.

كتاب "السليمانية وارضها" من كتابة واعداد الفنان والصحفي ( آسو عمر سوارة).

هذا واقيمت المراسيم بحضور محافظ السليمانية وشاناز ابراهيم أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وجزا سيد مجيد مسؤول مكتب تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني وعدد من المثقفين والفنانين واصدقاء واقرباء الراحب (آسو عمر سوارة).

PUKmedia خاص

الصور: جعفر جلالي‌

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