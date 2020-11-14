العبادي والنجيفي يلتقيان.. تأكيد على التغيير في المؤسسة التشريعية

2020/11/14 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، السبت، مع رئيس الجبهة العراقية اسامة النجيفي معالجة المؤسسة التشريعية وضرورة التغيير فيها.

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