صالح وبلاسخارت يؤكدان ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة

2020/11/14 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة، فيما شدد على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين.وقال مكتب صالح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام …

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