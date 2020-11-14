تصريح حكومي جديد بشأن التوجيه الخاص بتوزيع رواتب شهرين على الموظفين

2020/11/14 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح الناطق باسم المكتب الإعلامي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، السبت، 14 تشرين الثاني، 2020، طبيعة تطبيق التوجيه الخاص بدفع رواتب شهرين للموظفين والذي اصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخميس.

وقال مجيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توجيه رئيس الوزراء بشأن توزيع راتب شهرين على الموظفين قائم وفي حال لم تتمكن الدائرة أو الوزارة من دفع راتبين سوية فأنها ستدفع الاول وتأجل دفع الثاني لأيام بعد انجاز كافة الاجراءات القانونية بهذا الشأن".

واضاف أن "الوزارات التي انجزت الاجراءات القانونية بشأن رواتب موظفيها من خلال استحداث معلوماتهم، ستتمكن من دفع راتبين في يوم واحد، اما باقي الوزرات فسيستلمون راتباً ثم يتم منحهم الثاني بعد انجاز تلك الاجراءات".

ومساء الخميس الماضي، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصرف راتبي تشرين الاول والثاني اعتباراً من يوم غد الأحد.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه، الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين".واضاف، ان "ذلك لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب".

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