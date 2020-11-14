أياد نجف يفوز بمنصب النائب الاول للاولمبية .. وسلام عواد الثاني

2020/11/14 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

جرت اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2020) انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية بفندق الشيراتون ومشاركة 36 عضوا من الهيأة العامة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن: أياد نجف تمكن من الفوز بمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة وحصوله على 19 صوتا، مقابل 16 صوتا لمنافسه على المنصب طالب فيصل، فيما فاز بمنصب النائب الثاني سلام عواد بـ 18 صوتا مقابل 16 صوتا لطارق عبد الرحمن، بينما تمكن صباح الكناني من الفوز بمنصب النائب الثالث بـ 21 صوتا من دون منافس".

وكان سرمد عبد الاله قد فاز بمنصب الرئيس بـ 19 صوتا مقابل 17 لرعد حمودي.

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