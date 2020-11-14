التجارة تحجب الحصة التموينية عن مجاميع كبيرة من العراقيين.. وتكشف الفئات المستهدفة

2020/11/14 | 18:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف وزير التجارة علاء الجبوري، السبت، وجود توجّه لإطلاق مشروع ينظم عمل البطاقة التموينية، وتستقطع حصص المتوفين والمسافرين، فضلصا عن حجبها عن ذوي الدخول العالية.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن “الوزارة ستُطلق مشروعاً تموينياً من شأنه أن يجنب المواطن المراجعات إلى فروع التموين”، لافتاً إلى أنه “يوجد حالياً تعاون مع وزارة الداخلية بغية الاستفادة من معلومات البطاقة الموحدة لإنجاز الجزء الأكبر من البطاقات التموينية الإلكترونية التي سيتم استخدامها لضمان حصول المواطن على المفردات، وكذلك سيتم الربط مع الوزارة المذكورة للاستفادة من بيانات المسافرين”.

وأضاف، أن “الوزارة عملت على حجب البطاقة التموينية من ذوي الدخول العالية، وكذلك قامت بالتعاون مع وزارة الصحة لغرض حجب المتوفين، وعملت على إيجاد برامج رصينة لاكتشاف المكررين، ومطالبتهم بتسديد المبالغ المصروفة عن الحصص من دون وجه حق”، مبيناً أن “هناك تعاوناً مع وزارة الداخلية بخصوص المسافرين، ومع وزارة العمل بغية إيصال المفردات للمستحقين فعلا”.

وأكد الجبوري أن “الوزارة عملت وبخطوات جادة لإيصال المفردات إلى المستهدف الحقيقي، والقضاء على الهدر في المال العام، وهناك تعاون أيضاً مع برنامج الغذاء، حيث تم التطبيق في أكثر من محافظة”، مشيراً إلى أن “الوزارة وأثناء توزيع البطاقة التموينية اكتشفت أعدادا كبيرة جداً من المتوفين من خلال حث المواطن على الإبلاغ عن تلك الحالات، وتم شطب حصصهم فوراً حيث إن فترة توزيع البطاقة حالياً هي فترة إعفاء قانوني، لذلك كان هناك إقبال من المواطنين بالإبلاغ”.

وتابع أن “الوزارة اتخذت خطوات للنهوض بالبطاقة التموينية من خلال الاعتماد على المنتج المحلي بالنسبة لمحصول الحنطة وكذلك بالنسبة إلى السكر وزيت الطعام”.

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