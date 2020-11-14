ديالى تصدر اكثر من 500 طن من اجود التمور ل5 دول اسيوية

2020/11/14 | 18:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، عن تصدير شحنة جديدة من التمور العراقية الى اسواق 5 دول بينها عربية.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لـ /المعلومة/، ان “شحنة جديدة من التمور العراقية جرى تصديرها الى اسواق 5 دول: الامارات والهند وعمان وباكستان وبنغلاديش تبلغ كميتها اكثر من 500 طن”.

واضاف، ان “الشحنة هي الثالثة من نوعها خلال تشرين الثاني الجاري وتضم اجود اصناف التمور العراقية”، مؤكدا بان “اجمالي ما تم تصديره يزيد عن 1500 طن حتى الان وعمليات التصدير مستمرة بالتنسيق مع شركات وتجار نظرا لوجود طلب متزايد على التمور العراقية في اسواق الكثير من الدول”.

وكانت ديالى اعلنت قبل اسبوعين تصدير اول شحنة من التمور العراقية الى الاسواق الدولية بعد توقف دام سنوات.



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