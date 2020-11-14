السفير البريطاني يؤكد للحلبوسي دعمَ بلاده لاستقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية في العراق

2020/11/14 | 18:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى العراق السيد ستيفن هيكي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وناقش اللقاء الأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، وأهمية تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد العراقي، وملف النازحين والعودة الطوعية إلى ديارهم، وجهود المجتمع الدولي للإسراع بإنهاء هذا الملف، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد السفير البريطاني دعمَ بلاده لاستقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية في العراق، وضرورة توحيد الرؤى والحوار بين القوى السياسية لمواجهة التحديات، وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى موعد الانتخابات المبكرة.

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