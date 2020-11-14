2020/11/14 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، السبت، بان خروج القوات الامريكية من العراق ساري سواء مع بايدن أو ترامب.

وقال الركابي لـ/ المعلومة/،ان” قرار خروج القوات الامريكية من العراق محسوم والموضوع مسألة وقت لتنفيذه وهو يقع على عاتق الحكومة” مؤكدا بان “القرار لايمكن الغائه وهو محسوم من قبل البرلمان”.

واضاف، “على الحكومة العراقية ان تعمل على جدولة خروج القوات الامريكية بالتنسيق مع البيت الابيض سواء مع الرئيس الحالي او القادم جو بادين”، لافتا الى ان “قرار اخراج تلك القوات لا رجعة عنه ونعتبره امر بالغ الاهمية لانه يمثل رؤية وطنية مدعومة بموقف شعبي رافض لوجود القوات الامريكية”.

وكانت مجلس النواب قرر العام الماضي اخراج القوات الأجنبية من البلاد ومنها الامريكية فيما دعا الحكومة الى تطبيق قراره باعتباره المسؤولة عن هذا الملف.



انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابي: الحكومة ملزمة بخروج القوات الامريكية سواء بوجود ترامب او بايدن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابي: الحكومة ملزمة بخروج القوات الامريكية سواء بوجود ترامب او بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).