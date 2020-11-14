نائب: هدف الاستثمار السعودي السيطرة على العراق وجره للتطبيع

2020/11/14 | 18:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، السبت، ان الهدف من الاسثتمار السعودي في العراق هو السيطرة على البلاد وجره للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الاستثمار السعودي هو اكذوبة اعلامية لخلق رأي عام داعم لها الا ان الحقيقة هي السيطرة على البلاد وجرها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”، لافتا الى ان “السعودية عملت سابقا على دعم الارهاب في العراق وهي متورطة بالدم العراقي وغير معنية بهموم المواطنين”.

واضاف ان “الاستثمار هو خديعة سعودية جديدة وهنالك جهات سياسية داعمة لها لغايات سياسية ضيقة”، مبينا ان “المنطقة التي ستستثمر فيها السعودية قد تشهد انشاء حواضن لداعش وتهدد الامن في محافظات الوسط والجنوب”.

واكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الاربعاء الماضي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تطلعها باي اتفاقية اقتصادية وقعتها مع مصر والدول الاخرى.



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