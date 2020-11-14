طهران: مستعدون لتعزيز قدرات العراق الدفاعية والمشاركة في إعادة الإعمار

2020/11/14 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير

حاتمي، السبت، استعداد بلاده لتعزيز

قدرات العراق الدفاعية وتأمين احتياجات

قواته المسلحة، والمشاركة في إعادة

إعمار العراق، مشيراً إلى وجود "تعاون

متميز" بين بغداد و

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