نائب يغرد بشأن

2020/11/14 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عبد الامير التعيبان،

السبت، ان "تطاول" شخصيات كردية على

النواب هو تاكيد على الاستخفاف بحقوق

العرب.

وقال التعيبان في تغريدة على تويتر ان

"التطاول على مقام ⁧‫النواب‬⁩ الذين

صوتوا على تمشية

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