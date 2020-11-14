وزير التجارة العراقي: توجّه لإطلاق مشروع لتنظيم عمل البطاقة التموينية

2020/11/14 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، عن وجود توجّه لإطلاق مشروع ينظم عمل البطاقة التموينية.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت: إن "الوزارة ستطلق مشروعاً تموينياً من شأنه أن يجنب المواطن المراجعات إلى فروع التموين".

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